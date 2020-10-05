Погибли две девушки: стали известны подробности аварии на Московском проспекте в Воронеже

фото с места аварии. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские рассказали подробности массовой аварии на Московском проспекте. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 4 октября примерно в 19.20 поступило сообщение о ДТП на Московском проспекте без пострадавших. Столкнулись три иномарки «Киа Рио», «Вольво», «Лифан». На место подъехали аварийные комиссары на «Шкоде», чтобы оформить дорожный инцидент.

фото с места аварии. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 22.20 в стоящие автомобили врезалась «Тойота». В результате столкновения пострадали еще две проезжавшие мимо машины: «Тойота» и ВАЗ-2112. В результате аварии погибла 22-летняя девушка-водитель «Лифана», ее пострадавшую пассажирку доставили в больницу, но она скончалась в приемном отделении. Ее личность сейчас уточняется. Кроме того, пострадал пешеход, находившийся на месте аварии. 38-летний водитель ВАЗ-а и его 47-летний пассажир обратились за медицинской помощью.

фото с места аварии. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.