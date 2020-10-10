Воронежца, устроившего смертельное ДТП на Московском проспекте, на два месяца отправили под стражу

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Центральный районный суд на два месяца отправил под стражу 30-летнего воронежца, устроившего шокирующее ДТП на Московском проспекте. Мужчину обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ранее его оставляли на 72 часа в изоляторе.

По версии следствия, ДТП случилось 4 октября примерно в 22.20 час в Воронеже у дома 119 по Московскому проспекту. 30-летний горожанин двигался со стороны улицы Ломоносова в направлении Хользунова и врезался в стоящие на проезжей части «Лифан Смайли», «Вольво С-40», «Хендэ Солярис», «Шкода Рапид» и «КИА Рио». Эти машины оформляли другую аварию, в которой никто не пострадал.

От удара «Тойоту» отбросило на движущийся попутно в правом ряду ВАЗ-2112 и на припаркованную справа «Тойоту Цельсиор». «Двенадцатая» после столкновения влетела в дерево на обочине. 38-летний водитель машины и его 47-летний пассажир получили травмы, их отправили в больницу. Кроме того, пострадал пешеход.

К сожалению, авария унесла две жизни. 29-летняя водитель «Лифана» скончалась на месте происшествия, ее пассажир - 22-летняя девушка умерла в приемном отделении.

Водитель «Тойоты Краун» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

- Следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, автотехнические, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.