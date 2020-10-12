В Воронеже оставили в СИЗО айтишника, обвиняемого в расчленении профессора

Ранее продлили пребывание в СИЗО его подельнику Дмитрию Быковскому Фото: Из архива "КП"

Ленинский райсуд продлил срок содержания под стражей Александру Харламову. Он пробудет в СИЗО еще один месяц. Его и аспиранта ВГУ Дмитрия Быковского обвиняют в зверском убийстве профессора ВГУ Вячеслава Кузнецова. Чтобы завладеть деньгами преподавателя, его расчленили, а останки пытались растворить в кислоте.

Айтишник Александр Харламов пробудет в до 12 ноября. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в пресс-службе суда. Там уточнили, что с ходатайством о продлении срока обратился следователь.

Ранее суд продлил срок пребывания в СИЗО второму подозреваемому в убийстве профессора – его аспиранту Дмитрию Быковскому. Поскольку их уголовные дела рассматривают разные судьи, то и меры пресечения могут продляться в разные дни.

Напомним, этой весной весьма неожиданно при сомнительных обстоятельствах пропал профессор химического факультета ВГУ Вячеслав Кузнецов. Спустя четыре месяца его расчлененное тело было найдено в двух контейнерах с кислотой на балконе одной из многоэтажек на Левом берегу. Было возбуждено уголовное дело по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений».

Позже следствие обозначило версию этого жестокого убийства. Расправились с профессором в ночь с 4 на 5 марта 2020 года в его квартире на Красноармейской улице. Это были люди, которых он хорошо знал. Выламывать дверь им не пришлось – ученый открыл ее сам. Предполагаемые преступники схватили профессора за шею и прижали к его лицу платок с химическим раствором, связали ему руки и ноги. Вячеслав Кузнецов потерял сознание и скончался. Злоумышленники при этом похитили с его счетов порядка 1,8 млн рублей для покупки виртуальной валюты – биткоинов, затем тело жертвы расчленили, останки попытались растворить в двух контейнерах с кислотой.