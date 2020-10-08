В Воронеже аспиранта, подозреваемого в расчленении профессора, оставили в СИЗО

Профессор Вячеслав Кузнецов с аспирантом Дмитрием Быковским. Трагедия случится позже Фото: СОЦСЕТИ

Ленинский райсуд в четверг, 8 октября, продлил срок содержания под стражей аспиранту Дмитрию Быковскому. Он обвиняется в жутком убийстве профессора ВГУ Вячеслава Кузнецова. Мужчина останется в СИЗО до 12 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

С ходатайством о продлении срока обратился следователь. Вопрос о продлении меры пресечения его подельника Александра Харламова будет решаться в понедельник, 12 октября. У подозреваемых разные судьи.

Ранее защита Быковского подавала апелляцию на смягчение меры пресечения. Они просили отправить бывшего аспиранта профессора под домашний арест. Но 22 июля в Воронежском областном суде им было отказано.

Напомним, этой весной весьма неожиданно при сомнительных обстоятельствах пропал профессор ВГУ Вячеслав Кузнецов. Спустя четыре месяца его расчлененное тело было найдено в двух контейнерах с кислотой на балконе одной из многоэтажек на Левом берегу. Было возбуждено уголовное дело по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений».

Позже следствие обозначило версию этого жестокого убийства. Расправились с профессором в ночь с 4 на 5 марта 2020 года в его квартире на Красноармейской улице. Это были люди, которых он хорошо знал. Выламывать дверь им не пришлось – ученый открыл ее сам. Предполагаемые преступники схватили профессора за шею и прижали к его лицу платок с химическим раствором, связали ему руки и ноги. Вячеслав Кузнецов потерял сознание и скончался. Злоумышленники при этом похитили с его счетов порядка 1,8 млн рублей для покупки виртуальной валюты – биткоинов, затем тело жертвы расчленили, останки попытались растворить в двух контейнерах с кислотой.