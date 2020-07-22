2020-07-22T17:21:16+03:00
Происшествия

В Воронеже аспиранту, обвиняемому в расчленении профессора, не удалось выпросить домашний арест

Дмитрий Быковский фактически признал свою вину
Юрий КОЗЛОВ
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Профессор Вячеслав Кузнецов с аспирантом Дмитрием Быковским. Ученый не ожидал от него ничего плохого...Профессор Вячеслав Кузнецов с аспирантом Дмитрием Быковским. Ученый не ожидал от него ничего плохого...Фото: соцсети
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22 июля в Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию адвоката Дмитрия Б. Напомним, этого молодого человека и его приятеля Александра Х. обвиняют в чудовищном преступлении. По версии следствия, двое парней пришли в гости к профессору ВГУ Вячеславу Кузнецову, набросились на ученого и приложили к его лицу платок с хлороформом. Потом нашли банковскую карту Кузнецова и сняли с нее 1,5 миллиона рублей. И тут увидели, что профессор мертв. Чтобы скрыть следы преступления тело ученого расчленили и поместили его останки в кислоту. То, что осталось от профессора, четыре месяца лежало в квартире, арендованной г-ном Х.

Казалось бы, как можно при таких обстоятельствах требовать домашний арест? Тем не менее адвокат Алексей Лустенко на это пошел. В ходе заседания он сообщил, что его подзащитный раскаивается и готов возместить ущерб семье профессора, но не согласен с квалификацией обвинения. Сам обвиняемый, выступавший по видеосвязи из СИЗО, заявил, что никуда не собирается скрываться. Аргументы, прямо скажем, так себе, для домашнего ареста при такой тяжкой статье. По пунктам «ж» и «з» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» Аспиратну, как и его приятелю, грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, либо даже пожизненный срок.

В итоге вердикт Ленинского районного суда не изменили. Аспирант, как и его приятель, пробудет в СИЗО, как минимум, до 11 августа. Его подельник, также заявивший, что невиновен, апелляцию на меру пресечения пока не подавал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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