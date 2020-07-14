Соседи растворенного в кислоте химика из Воронежа: «Его кошек хотели приютить очень многие»

Длинный желто-белый дом из десяти подъездов в центре Воронежа, построенный еще в 1950-е годы. Две секции - одна в пять другая в шесть этажей - разделены аркой. С фасада облагороженный в ходе капремонта, но внутри на элитный совсем не тянет. Построен хозспособом из того, что было под рукой в послевоенное время. Планировка квартир - как в обычных хрущевках. В одной из них на первом этаже и жил известный ученый-химик Вячеслав Кузнецов. По версии следствия, одинокий профессор был жестоко убит собственным аспирантом и его другом из-за полутора миллионов рублей, которые сумел скопить у себя на счету.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВИДЕЛА В ОКНЕ ЕГО СИЛУЭТ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ»

- Каждый день я выхожу кормить кошек во дворе нашего дома, - рассказала корреспонденту «КП-Воронеж» соседка погибшего. - У Вячеслава Алексеевича тоже было два питомца. Одна взрослая кошка - «тайка» - и пушистый котенок. Не помню, как называется эта порода. Обоих в разное время подарили студенты. Мне они очень нравились. Все время сидели на подоконнике у приоткрытого окна. В этом же окне постоянно видела ученого за компьютером. Это человек, полностью посвятивший себя науке. Мы мало общались: он весь был в работе. Но все соседи могут подтвердить, что Вячеслав Алексеевич - очень чуткий, добрый, отзывчивый. Когда следователь спросил у меня, были ли у него с кем-то конфликты или, может, он выпивал, у меня просто не было слов. Конечно же, нет.

Как рассказали наша собеседница и другие жители дома, профессор в последнее время жил один. Пару лет назад умерла его мать, а своей семьи у ученого не было. Он поддерживал тесную связь с сестрой, которая ежедневно созванивалась с ним утром и вечером. Именно она забила тревогу, когда брат не взял трубку в день исчезновения.

Вячеслав Алексеевич жил в квартире один.Фото: Максим ГОРОХОВ

«КОТЕНКА ЕЛЕ ВЫТАЩИЛИ ИЗ-ПОД ДИВАНА»

- Я тогда увидела, что створка его окна широко открыта: он так никогда не делал. В квартире оказалась его сестра, которая рассказала о случившемся. Я попросила у нее взять этих кошек себе, пока идут поиски хозяина. Мы, конечно, надеялись, что он вернется в свой дом. Но через неделю разместили объявление в группе помощи животным и очень быстро нашли им новых владельцев. Потом мне еще долго звонили люди, которые хотели их приютить. Слишком многие хорошо знали Вячеслава Алексеевича: о том, кто хозяин животных, мы написали в объявлении, - продолжает соседка.

По ее словам, маленький котенок был очень напуган. Его еле смогли вытащить из-под дивана.

- Я уверена: он видел, что произошло в квартире профессора в тот день.

Кошки Кузнецова каждый день на подоконнике у приоткрытого окна.Фото: Максим ГОРОХОВ

Как рассказали наши собеседники, после случившегося помещение опечатали правоохранители. А когда стало известно о судьбе хозяина, туда снова открыли доступ родственникам. К слову, по информации местных жителей, в этой же квартире была прописана племянница ученого, к которой он относился как к собственной дочери. Хотя сама она живет отдельно, воспитывает маленького ребенка. Родные потрясены случившимся с Вячеславом Кузнецовым. И пока ни с кем не хотят общаться.

Напомним, в начале марта в Воронеже пропал 57-летний профессор ВГУ. Преподаватель не пришел на работу 5 числа. Его безуспешно искали в течение четырех месяцев. А 13 июля город потрясла новость: по подозрению в жестоком убийстве преподавателя задержали его бывшего аспиранта с приятелем. Сообщники расправились с ученым, а затем расчленили тело и «законсервировали» в емкостях с соляной кислотой. Все эти месяцы останки стояли на балконе многоэтажки в Левобережном районе, где один из подозреваемых снимал квартиру. Мотивом преступления следователи считают сбережения профессора - с его счетов в день убийства пропали 1,5 миллиона рублей.

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