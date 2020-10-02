В Воронежской области продолжают действовать три крупных пожара

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В Лискинском и Павловском районах спасателям удалось локализовали крупные ландшафтные пожары. В Новохоперском районе все еще борются с бушующим огнем. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Общая площадь пожаров составляет 356,5 гектаров.

Наиболее сложная обстановка остается в Новохоперском районе. Там горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 90 гектаров. Есть угроза местному заповеднику.

Тушение все также осложнено погодными условиями. Сильный ветер дает возможность пламени распространяться быстрее. Кроме того, местность труднодоступная. Не везде можно направить наземную технику.

В Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка – начался пожар 30 сентября. Сейчас он локализован на 166 гектарах. В Павловском районе огонь сдержали на 100 гектарах.

Прибывшие подразделения из ЦФО провели опашку населенных пунктов во всех районах, где есть очаги возгораний. Это дает возможность удержать огонь в случае его распространения.

Там, где не проходит наземная техника, за дело принимается авиация МЧС России. В воронежской области пожары тушат 2 самолета Бе-200, 1 самолет Ил-76, Ка-32 и Ми-8.

– Уже сброшено более 500 тонн воды на наиболее сложные участки, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Всего на тушении пожаров в Воронежской области с учетом прибывшей группировки задействовано 689 человек и 181 единица техники, из них 5 воздушных судов.

Напомним, из-за повреждения на линии электропередачи (ЛЭП) случился пожар, который уничтожил около 50 домов в Николаевке Павловского района. Потерявшим кров власти уже пообещали новые дома, выплаты и технику.