В Воронежской области к вечеру 1 октября продолжают тушить 3 ландшафтных пожара на площади 356 гектаров

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К семи часам вечера 1 октября в Воронежской области межведомственная группировка сил МЧС России тушит три крупных ландшафтных пожара на общей площади 356,5 га, сообщил штаб пожаротушения.

В Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 166,5 га возле села Нижний Икорец. Начался пожар днем 30 сентября.

Продолжает гореть сухая трава в окрестностях села Николаевка Павловского района на территории 100 га. Напомним, пожар тоже начался днем 30 сентября, огонь перекинулся на постройки, сгорели 50 строений, включая два десятка жилых домов. Из людей никто не пострадал, угрозы населенным пунктам ликвидированы.

В Новохоперском районе горит лесная подстилка в заповеднике на площади 90 га. Сообщение о возгорании травы поступило в час дня 1 октября. Тушение осложнено трудноудаленностью места.

Всего на данный момент на территории области зарегистрировано 63 вызова пожарной охраны

В общей сложности на тушении задействовано 320 человек и 96 единиц техники, причем из шести субъектов ЦФО. С воздуха на пожары сбрасывают воду авиация из пяти воздушных судов. К шести вечера самолет Бе-200 сбросил 132 тонн воды, ИЛ-76 - 210 тонн, вертолет Ка-32 - 100 тонн, МИ-8 - 95 тонн.

Пожар в Ольховатском районе ликвидировали в 16.30.