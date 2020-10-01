Пожары в Воронежской области на 1 октября 2020: В селе Николаевка сгорели 50 домов, в регион стягивают силы из шести областей

фото ГУ МЧС по Воронежской области

Оперативный штаб воронежского управления МЧС сообщает итоги горячей ночи с 30 сентября на 1 ноября. По данным на 6 утра спасателям удалось отстоять четыре населенных пункта. Это поселки Песчаный и Шапошниковка в Ольховатском районе, Новоживотинное – в Рамонском, Песковатские Дачи – в Лискинском. Частично спасли еще два населенных пункта – Дальняя Полубянка в Острогожском районе и Николаевка – в Павловском.

К этому часу подразделения МЧС и других оперативных ведомств работают на 41 вызове , это в общей сложности 337 человек и 112 единиц техники. Борьба с огнем осложняется сильным порывистым ветром, который не утихает с 30 сентября.

Наиболее крупные пожары в трех районах Воронежской области. К 19.11 среды удалось локализовать очаг пожара в хуторе Песчаный Ольховатского района, где на площади в 25 гектаров горела трава и лесная подстилка.

Всю ночь продолжалось горение в Николаевке Павловского района. Этот населенный пункт пострадал больше всего. В нем огонь уничтожил около 50 домов, в том числе 21 жилой , два нежилых дома и 27 хозпостроек на площади в 3500 квадратных метров. Пожар здесь бушует с 16 часов 30 сентября, и говорить о его ликвидации пока не приходится.

По-прежнему, горит трава и лесная подстилка у поселка Песковатские Дачи в Линскинском районе. Площадь пожара достигла 30 гектаров. Пожар ликвидировали около трех часов утра.

На помощь воронежским спасателям направили два воздушных судна: ИЛ-76 и Бе-200, а также объединенная пожарная группировка - 134 человека и 32 единиц техники (из них - 26 пожарных автоцистерн) из шести областей: Калужская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская, и Тульская.

Для помощи жителям Николаевки, потерявшим в пожаре жилье, в Павловске собирают гуманитарную помощь.

Напомним, первые крупные пожарны прошли в Воронежской области 27 сентября. В результате них сгорели жилые дома в Рамонском районе.