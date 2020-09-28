Пострадавшие от пожаров под Воронежем: «Спасатели сказали нам хватать детей, документы и уезжать»

Последствия пожаров в Новоподклетном. Фото: Кирилл Мишин

27 сентября 2020-го запомнится и воронежским спасателям, и многим жителям области. Практически за сутки в регионе выгорело более 200 гектаров травы и леса.

Один из крупнейших пожаров случился в селе Новоподклетном Рамонского района. О нем стало известно в 13.46 воскресенья, через пару часов спасатели сообщили, что пламя бушует на пяти гектарах. Разыгравшийся пожар быстро перекинулся на участки местных жителей. Сил бороться с огнем катастрофически не хватало. Вечером на помощь воронежским спасателям прилетел вертолет МИ-8 МЧС России.

Спасатели и местные жители боролись с огнем до утра понедельника. Фото: Кирилл Мишин

Весь день и всю ночь пожарные и местные жители пытались бороться с огненной стихией. Утром 28 сентября ликвидировать пожар удалось. К этому моменту выгоревшая площадь увеличилась в пять раз и достигла 25 гектаров. Сгорели ряд хозпостроек (бань, гаражей и т.д.), один жилой и один нежилой дом. Точный ущерб от огня продолжает устанавливаться. Корреспонденты «КП» побывали на месте случившегося и пообщались с местными жителями.

Последствия пожаров в Новоподклетном. Фото: Кирилл Мишин

«ОТБИВАЛИ ДОМА ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ»

- Сначала загорелся лес. Когда муж увидел, что огонь подходит к дому, то сразу же начал обливать его водой. Такое происходит уже не первый раз: лес горит практически ежегодно, но раньше его удавалось быстро потушить. И до домов пламя не доходило, - рассказывает о случившемся местная жительница Любовь. - Потом муж выгнал со двора КамАЗ , погнал его выше за песком, чтобы помочь пожарным. Они не справлялись, ничего не могли сделать с огнем. И в какой-то момент сказали нам: «Хватайте документы, детей и уезжайте отсюда!» Но у нас загорелась территория двора, огонь уже начал переноситься на дом. Но вовремя прибыла подмога к спасателям. Часа через полтора с нашей стороны пламя потушили. Успел сгореть гараж.

Последствия пожаров в Новоподклетном. Фото: Кирилл Мишин

Дом, расположенный напротив участка Любови и ее семьи, к сожалению, не уцелел. Пламя полностью охватило здание и уничтожило его. Рядом сгорела деревянная баня. А вот в нескольких метрах от нее жилой дом просто чудом оказался неповрежденным. Хозяева до сих пор в стрессе. Едва не сгорел в Подклетном местный реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. По словам его сотрудницы Надежды, огонь и к ним подошел очень близко:

- Было жутко. Мы сильно переживали за дом, на нашем попечении более 16 человек. Часть эвакуировали, но трое остались. Мы тушили свою территорию и помогали соседям. В одном из дворов оказался накопитель с водой, черпали ее ведрами и проливали все. Но спасти удалось далеко не все.

Последствия пожаров в Новоподклетном. Фото: Кирилл Мишин

«МЫ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДЫХАЛИСЬ, НИЧЕГО НЕ БЫЛО ВИДНО»

Сейчас село напоминает жуткие картины из фильмов. Сожженная трава на улицах, следы огня, который люди сумели остановить буквально у дверей домов. Железные заборы, преграждающие путь пламени, покрытые сажей. От деревянных палисадников ничего не осталось. На одной из куч пепла группа людей, лошадь и собака. Местные с ужасом смотрят на последствия пожара и пытаются найти в себе силы, чтобы убрать их.

- Начался пожар. Ветер был в нашу сторону. Свой дом общими усилиями мы отбили. Приехавшие тракторы перекопали все. Отец весь день помогал спасателям и соседям тушить огонь. Я вещи вывозил на машине. Вертолеты прилетели, когда огонь поутих немного, - вспоминает другой житель Подклетного Данил.

Последствия пожаров в Новоподклетном. Фото: Кирилл Мишин

- Огонь пошел со всех сторон одновременно, мы оказались в центре, - рассказывают местные жители Юлия и Валерий. - Кругом чернота, ничего не видно, мы просто задыхались. Пытались потушить, что могли, но централизованно вода не шла, ее вообще не было. От соседей огонь по траве подошел прямо к нашему дому. Слава Богу, забор спас.

Последствия пожаров в Новоподклетном. Фото: Кирилл Мишин

В лесу обстановка не менее плачевная - обугленные деревья, на земле - песок вперемешку с кирпичами: тушили всеми подручными материалами. Пожар хоть и ликвидировали, но пепел в некоторых местах еще тлеет, пожарные продолжают дежурить, в лес то и дело едут машины с песком. А местным жителям тем временем остается только наблюдать за происходящим, в попытке забыть ужас, который происходил здесь накануне.

Последствия пожаров в Новоподклетном. Фото: Кирилл Мишин

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