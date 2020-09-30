В Воронежской области объявили сбор гуманитарной помощи жителям сгоревшего села

фото ГУ МЧС по Воронежской области

В Павловском районе пожарные и местные жители продолжают борьбу с огнем в селе Николаевка. Напомним, сильнейший пожар бушует здесь с середины дня 30 сентября. По данным регионального МЧС, сгорели несколько домов на примыкающей к сосновому лесу улице. Многие местные жители не знают о судьбе родных, проживающих в селе: сотовая связь работает с перебоями.

Тем временем сразу несколько человек в соцсетях выразили готовность предоставить пострадавшим от пожара семьям жилье, питание и одежду, но не знают, как это сделать.

В качестве координатора сбора гуманитарной помощи выступил отдел социальной защиты администрации Павловского района. Здесь сообщили, что желающие помочь пострадавшим жителям Николаевки могут уже утром в четверг, 1 октября, обратиться по адресу : Павловск, ул. 1 Мая, д.23. второй этаж МФЦ, вход со двора . Телефон для связи (47362)2-51-88 Елена Андреевна Чиркова.