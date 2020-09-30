Жители поселка Воронежской области: «Порядка 20 домов на окраине сгорело»

Началось все с возгорания лесной подстилки Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В Павловском районе у поселка Николаевка огонь все-таки перекинулся на жилые дома. По последней официальной информации ГУ МЧС по Воронежской области, огонь повредил 6 строений – 2 жилых и 4 нежилых дома. Однако местные жители уверяют, что последствия гораздо страшнее.

- Удалось дозвониться до мужа, он находится в Николаевке. Ситуация такая : горело кладбище, порядка 20 домов на окраине сгорело. Огонь сдерживают. Патрулируют по улицам, смотрят, чтобы на постройки не перенесло ветром искру, - пишет местная жительница Татьяна Мосияченко.

Началось все 30 сентября с возгорания лесной подстилки. В дальнейшем пламя охватило 20 гектаров. Тогда же стало понятно, есть угроза, что пожар начнется в местном санатории «Жемчужина Дона» - сотрудников эвакуировали.

- К тушению пожара привлечено 104 человека и 31 единица техники. До 18:40 на пожаре работал вертолет Ка-32, он осуществил 16 сбросов (48 тонн воды), - рассказывают спасатели.

Селяне рассказывают, что в Николаевку уже приехало несколько автобусов, чтобы эвакуировать погорельцев. Однако официально эта информация пока не подтверждается.

В Воронежской области 30 сентября местами порывы ветра достигают 15-18 метров в секунду. Учитывая, что в регионе сейчас установлен 5 класс пожарной опасности, это значительно усложнило ситуацию. Ветер помогает распространятся огню.