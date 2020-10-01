Потерявшим кров на ужасном пожаре в Воронежской области пообещали новые дома, выплаты и технику

Как только пожар в Николаевке потушат, на участки будет направлена строительная техника Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Жилье погорельцами Николаевки Павловского района восстановят. Такое решение 1 октября на встрече с селянами озвучил губернатор Александр Гусев. Людям пообещали капитальные дома из расчета 32 кв. м. на одного члена семьи. Если строение было больше - его построят таким же по площади, каким оно и было.

Напомним, повреждение на линии электропередачи (ЛЭП), которая проходит через лесные массивы, привело к пожару - за сутки огонь уничтожил около 50 домов в Николаевке.

Пострадавших людей на время приютили в соседнем селе Воронежской области. Пока будет идти строительство новых домов погорельцев разместят в квартирах Павловского района. Пенсионеры и неработающие люди могут выбрать другой вариант - разместиться в санаториях региона.

- В ближайшее время погорельцам выплатят по 2 прожиточных минимума - на первоочередные нужды. Далее людям выделят еще деньги - на зимнюю одежду. Району из бюджета области уже выделяется первый транш на помощь людям - 60 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Ранее был объявлен режим ЧС на территории региона. Это позволит ускорить возмещение ущерба пострадавшим.

Как только пожар в Николаевке потушат, на участки будет направлена строительная техника. Подрядчик начнет проектирование и возведение домов. Также власти планируют купить в новое жилье мебель и бытовую технику. Компенсируют погорельцам и сгоревшую во дворах сельхозтехнику.