Пожар, уничтоживший 50 домов в селе Воронежской области, начался из-за повреждения на линии электропередачи

Погорельцев из Николаевки приютили в соседнем селе Воронежской области Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

По предварительной версии, причиной пожара, который уничтожил около 50 домов в Николаевке Павловского района, стало повреждение на линии электропередачи (ЛЭП). Она проходит через лесные массивы и обеспечивает электроснабжение местного санатория «Жемчужина Дона».

Изначально спасатели боялись, что пожар начнется в самом санатории - сотрудников незамедлительно эвакуировали. Однако огонь вырвался из леса и перекинулся на близлежащий поселок.

- Линия электропередачи находится на балансе и обслуживается персоналом санатория. Специалисты «Воронежэнерго» оперативно отреагировали на ситуацию и, прибыв на место, провели отключение линии, чтобы обеспечить безопасность подразделениям МЧС во время ликвидации огня. «Воронежэнерго» неоднократно предупреждал собственников электросетевых объектов о необходимости надлежащего содержания их как для надежного электроснабжения , так и для обеспечения безопасности, - прокомментировали «КП-Воронеж» ситуацию в пресс-службе «Воронежэнерго».

Пока ни о ликвидации, ни даже о локализации пожара в Павловском районе не сообщалось. Сгорел 21 жилой, два нежилых дома и 27 хозпостроек на площади в 3500 квадратных метров. Погорельцев из Николаевки приютили в соседнем селе Воронежской области.

Уже объявили сбор гуманитарной помощи жителям сгоревшего села. В качестве координатора выступил отдел социальной защиты администрации Павловского района.

В то же время местная жительница Валерия Кузьменкова, которая оказалась среди тех, кто потерял жилье во время этого ужасного происшествия, обратилась к односельчанам не из-за потерянных в огне вещей, она попросила помочь найти кота-британца. Домашний любимец испугался огня и сбежал.