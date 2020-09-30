Пожар в Воронежской области угрожает перекинуться на санаторий «Жемчужина Дона»

Пожары продолжают вспыхивать в разных уголках нашего региона Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

30 сентября очередной лесной пожар произошел у села Николаевка Павловского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ориентировочная площадь, которая объята огнем, - 5 гектаров.

Есть угроза, что огонь с деревьев может перекинуться на санаторий «Жемчужина Дона». Ближайшие строения расположены всего в 500 метрах от кромки огня. Персонал санатория, а это 33 человека, уже эвакуировали с помощью сотрудников ГИМС. Отдыхающих сейчас в «Жемчужине Дона» нет.

30 сентября сотрудникам пожарной охраны и спасательных подразделений поступило около 100 вызовов о загорании сухой травы. Самым крупным из них до этого считался у хутора Песчаный Ольховатского района.