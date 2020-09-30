50 погорельцев из Николаевки приютили в соседнем селе Воронежской области

Более 100 человек продолжают тушить пожар Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Жители села Русская Буйловка Павловского района пришли на помощь соседям из Николаевки - 30 сентября в страшном пожаре они потеряли свой кров. Земляки из Русской Буйловки приняли в свои дома погорельцев. По предварительным данным на 22:05, огонь уничтожил порядка 25 строений в селе. Эвакуированы около 50 человек.

Уже объявили сбор гуманитарной помощи жителям сгоревшего села. В качестве координатора выступил отдел социальной защиты администрации Павловского района.

В то же время местная жительница Валерия Кузьменкова, которая оказалась среди тех, кто потерял жилье во время этого ужасного происшествия обратилась к односельчанам не из-за потерянных в огне вещей, она попросила помочь найти кота-британца. Домашний любимец испугался огня и сбежал.