Прекратили уголовное дело о растрате в воронежском музее «Костенки»

Фото Виктора Левшакова.

Полицейские прекратили уголовное дело в отношении экс-директора воронежского музея «Костенки» Виктора Ковалевского о растрате 700 тыс. рублей грантов за отсутствием состава преступления. Об этом в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» сообщил сам ученый.

Он рассказал, что ранее четырежды получал постановления о прекращении дела, но с другой мотивировкой.

- Когда я получил такое постановление в апреле, я порадовался. Но там правоохранители мотивировали так: «за непричастностью В. Н. Ковалева». То есть как бы растрата была, но Ковалевский к ней не причастен. После этого следствием были проведены две бухгалтерские экспертизы, которые и показали, что выделенные государством деньги не растрачены, - пояснил Виктор Ковалевский.

Дело правоохранители возбудили весной 2019 года. Они посчитали, что работы по археологическим исследованиям объекта «Стоянка Костенки 11 (Аносовка 2)» были неправомерно оплачены. Первый раз - за счет средств, выделенных учреждению департаментом культуры области на осуществление собственной деятельности и выполнение государственного задания. Второй – за счет средств грантов, поступивших из федерального и областного бюджетов.

Тогда же Виктора Ковалевского уволили с поста директора заповедника по статье с формулировкой «утрата доверия». Однако многие сходились во мнении, что с ученым «сводят счеты». У него не раз возникали недомолвки с прежним руководством регионального департамента культуры.

Ковалевский пытался через суд восстановиться в должности, но безуспешно. Позже экс-руководитель ведомства Эмилия Сухачева стала фигурантом другого уголовного дела о мошенничестве.

На своей странице в группе Вконтакте Виктор Ковалевский написал, что следствием во время разбирательства его дела были назначены три экспертизы: археологическая, где специалистами ИИМК РАН указывалось, что раскопки на стоянке «Костенки 11» действительно проводились в 2017-м и в 2018-м годах, и две бухгалтерских, которые показали, что деньги грантов были потрачены по назначению.