2020-04-10T12:40:48+03:00
Общество

В Воронеже закрыли уголовное дело бывшего директора заповедника «Костенки»

Виктор Ковалевский сообщил, что следователи разобрались в ситуации и поняли, что никакого преступления нет
Юрий КОЗЛОВ
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Получается, что директора музея-заповедника "Костенки" уволили непонятно за что.Получается, что директора музея-заповедника "Костенки" уволили непонятно за что.Фото: из архива «КП»
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На своей странице «ВКонтакте» бывший директор музея-заповедника «Костенки» Виктор Ковалевский рассказал, что возбужденное в отношении него уголовное дело прекратили.

Напомним, следователи полагали, что государство дважды заплатило за обследование объекта археологического наследия «Стоянка Костенки 11 (Аносовка 2)». Якобы сначала на это выделил деньги региональный департамент культуры, а потом на те же цели были получены федеральный и областной гранты. По версии следствия, общая сумма причиненного бюджету ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Виктор Ковалевский тогда заявил, что обвинение абсурдное, так как были потрачены не бюджетные, а именно грантовые деньги. Он был уверен, что с точки зрения документов все правильно. После того, как Ковалевскому изрядно помотали нервы и он лишился должности директора, следователи фактически признали его правоту.

- Следствие профессионально разобралось, запросив экспертизы, проведя опросы студентов, которые работали на практиках, сотрудников музея и многих других. Я видел целые тома дела. Как и обещал - напишу отдельную «Исповедь уволенного директора», и обязательно постараюсь поименно упомянуть всех, кто следил за перипетиями этой истории, искренне за меня переживал. Надо дописать научный отчет - и это главное о работах прошлого года, - написал на своей странице Виктор Ковалевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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