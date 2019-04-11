Директор воронежского музея "Костенки" прокомментировал обвинения в растрате

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-11T17:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор музея-заповедника "Костенки" Виктор Ковалевский прокомментировал сообщение прокуратуры о фактах неправомерной оплаты работ по археологическим исследованиям.

- Конечно, с моей точки зрения, это обвинение - абсурдное. Мы выполняли работы с привлечением грантовых средств, а не на бюджетные деньги. Гранты, которые мы получили, были потрачены на нужное дело - изучение памятника культурного наследия. В финансовую политику грантодержателя вмешиваться мы не имели права, средствами распоряжался он. Уверен, что с точки зрения документов у нас все сделано правильно. С чем связана такая позиция прокуратуры - пока неясно, но надеюсь, что следствие разберется в этом деле, - подчеркнул Виктор Ковалевский.

Напомним, в прокуратуре говорят об ущербе государству в размере 700 тысяч рублей. Якобы грантовые средства направили на исследования, которые ранее прошли за бюджетные деньги. Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере").

ИСТОЧНИК KP.RU