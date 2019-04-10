Директора воронежского музея-заповедника «Костенки» обвиняют в растрате более 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:35 2019-04-10T19:35:17+03:00

Якобы он оплатил грантами работы, которые до этого уже были оплачены

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- В Государственном археологическом музее-заповеднике «Костенки» установлены факты неправомерной оплаты работ по археологическим исследованиям, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

За счет федерального и областного грантов якобы были обследованы объекта археологического наследия «Стоянка Костенки 11 (Аносовка 2)».

Вот только указанные работы на самом деле ранее уже были выполнены за счет других средств. На те же работы деньги уже выделял департамент культуры Воронежской области. Общая сумма причиненного государству ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Материалы направлены в следственные органы.

- В отношении директора музея-заповедника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), - сообщают в прокуратуре.

Кроме того, по данным правоохранителей, директор музея-заповедника допустил нарушения в ходе декларативной кампании.

9 апреля прокурор области внес в региональное правительство представление, в котором поставлен вопрос об ответственности указанного руководителя , а также должностных лиц департамента культуры области в связи с упущениями в вопросе профилактики коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU