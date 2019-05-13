В Воронежской области уволили директора музея «Костенки»

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-13T13:06:13+03:00

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Директор музея-заповедника «Костенки» Виктор Ковалевский сообщил на своей странице ВКонтакте о своем увольнении. Он ушел с поста не по своей инициативе – такой «подарочек» перед праздником ему сделало начальство, сообщив об увольнении 7 мая.

Уволили Ковалевского по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ из-за утраты доверия. В своем посте теперь уже экс-директор раскрывают мотивацию решения его работодателя: «неприятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, непредставление или предоставление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Скандал начался с возбуждения уголовного дела, инициатором которого стали сотрудники региональной прокуратуры. Ковалевского подозревают в нанесении ущерба государству в размере 700 тысяч рублей. По версии следствия, грантовые средства направили на исследования, которые ранее прошли за бюджетные деньги. Максимальная ответственность, грозящая бывшему директору музея, по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере», - до пяти лет лишения свободы.

- Периодически меня вызывают на допросы. Женщина, ведущая дело, пытается разобраться в этой ситуации, - рассказал Виктор Ковалевский. – Как я уже говорил ранее, мы выполняли работы по изучению памятника культурного наследия с привлечением грантов, а не на бюджетные деньги. По документам, уверен, все было сделано правильно. Что касается решения о моем увольнении, работодатель имел на это право, поэтому оспаривать его я не буду. Пока буду рыбу ловить. А если серьезно, без работы не останусь. Что касается «Костенок», и.о. директора назначили старейшего работника музея, ранее руководившего просветительской и экскурсионной работой, Ирину Котлярову.

В то же время многие не согласились с мнением чиновников от культуры и представителей силовых ведомств. Эти люди подготовили текст петиции, призывающей проверить законность увольнения Ковалевского, и, если результаты будут в пользу экс-директора, восстановить его в должности.

Поддержать петицию можно, перейдя по ссылке http://chng.it/9HPR5QpHLC на сhange.org. Либо можно подписать бумагу в поддержку Ковалевского, с 14 мая по 19 мая, с 17.00 до 21.00 в кафе «Mybox» (Плехановская 33). Там будет находится представитель инициативной группы с подписными листами.

ИСТОЧНИК KP.RU