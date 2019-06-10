2019-06-10T15:00:44+03:00
Общество

"Увольнение считаю неправомерным": Виктор Ковалевский попытается восстановиться в должности директора воронежского музея

Бывший руководитель "Костенок" подал соответствующий иск
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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Бывший директор воронежского музея-заповедника "Костенки" Виктор Ковалевский подал иск с требованием восстановления в должности. Ответчиком будет выступать региональный департамент культуры. Предварительное заседание пройдет в Центральном районном суде 1 июля.

- Увольнение считаю неправомерным. Попытаюсь восстановиться в должности, - сообщил "КП" Виктор Ковалевский. - Вместе с юристом мы обратились в трудовую инспекцию. Там указали на процессуальные нарушения при увольнении и посоветовали обратиться в суд.

Напомним, Виктор Ковалевский был освобожден от должности с формулировкой "утрата доверия". Ранее его заподозрили в растрате 700 тысяч рублей во время оплаты археологических исследований. Сторонники руководителя "Костенок" подготовили петицию в его защиту, адресованную губернатору. К моменту публикации она набрала более 3200 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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