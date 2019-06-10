"Увольнение считаю неправомерным": Виктор Ковалевский попытается восстановиться в должности директора воронежского музея
Бывший директор воронежского музея-заповедника "Костенки" Виктор Ковалевский подал иск с требованием восстановления в должности. Ответчиком будет выступать региональный департамент культуры. Предварительное заседание пройдет в Центральном районном суде 1 июля.
- Увольнение считаю неправомерным. Попытаюсь восстановиться в должности, - сообщил "КП" Виктор Ковалевский. - Вместе с юристом мы обратились в трудовую инспекцию. Там указали на процессуальные нарушения при увольнении и посоветовали обратиться в суд.
Напомним, Виктор Ковалевский был освобожден от должности с формулировкой "утрата доверия". Ранее его заподозрили в растрате 700 тысяч рублей во время оплаты археологических исследований. Сторонники руководителя "Костенок" подготовили петицию в его защиту, адресованную губернатору. К моменту публикации она набрала более 3200 голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU