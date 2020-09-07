Сбившему трех человек воронежскому участковому продлили домашний арест

Ф ото предоставлено СУ СКР по Воронежской области.

Железнодорожный районный суд продлил меру пресечения 24-летнему полицейскому Владимиру Шейкину, который устроил резонансное смертельное ДТП на Ленинском проспекте. Вопрос о мере пресечения решался в понедельник, 7 сентября. Информацию нашему изданию подтвердили в пресс-службе райсуда.

Участковый пробудет под домашним арестом как минимум до 8 октября. Владимиру Шейкину разрешено в определенные часы прогуливаться возле своего дома.

Напомним, что страшная авария произошла в Воронеже в районе остановки «Заводская» на Ленинском проспекте. Иномарка «Тойота» вечером 9 июня 2020 года, примерно в 19:50 на скорости вылетела на тротуар у дома № 169 и, сбив трех пешеходов, врезалась в магазин.

Как выяснилось позже, участковый ехал на личном автомобиле после работы домой. В результате аварии погибли двое. Один из пешеходов, 42-летний мужчина, умер на месте. Еще две женщины,42-летняя жительница Эртиля, и 71-летняя из Воронежа, в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. Первая через два дня скончалась.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть».

Дело имело большой общественный резонанс. На первом заседании в суде следователи просили посадить Владимира Шейкина в СИЗО. При этом защита полицейского настаивала на более мягком наказании – домашнем аресте. Как пояснил корреспонденту юрист по уголовным делам, так как преступление не является умышленным, подозреваемых в подобных делах во время расследования редко отправляют под стражу.

Кроме того, ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Воронежской области.