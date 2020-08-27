В Воронеже снова продлили арест экс-ректора опорного вуза Сергея Колодяжного

Ленинский районный суд в очередной раз продлили арест экс-ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного. Он пробудет в СИЗО по 28 октября включительно, если ему, конечно, еще раз не продлят арест.

Напомним, громкий скандал грянул 2 марта. В этот день Сергея Колодяжного задержали. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

4 марта на заседании Ленинского районного суда сообщили, что уголовное дело возбудили 28 февраля на основании заявления одной из сотрудниц опорного вуза. Женщине-доценту якобы за взятку Колодяжный обещал общее покровительство и начисление премий. За это, по ее словам, она отдала ректору в общей сложности два миллиона рублей. Доцент утверждала, что деньги передавала в кабинете Колодяжному несколько раз, и только однажды - в мае 2017 года - «кинула» ему 51 тысячу рублей на карту.

Также сотрудники Следственного комитета разбираются в другом деле, связанном с техническим университетом, - о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии СК, руководители вуза могли незаконно получить 70 млн рублей в виде «возвратов» премий. Трех проректоров вуза по нему вначале задержали, а потом выпустили на свободу. Адвокат Колодяжного Сергей Коноплев утверждают, что он здесь вовсе не при чем. Однако не исключено, что в перспективе оба дела могут быть объединены в одно производство.

Сам ректор придерживается позиции, что дело могли «сфабриковать» подчиненные, которые имели доступ к бухгалтерской документации. Колодяжный полагает, что они сами забирали премиальные и решили спасти себя, «подставив» его. Как бы то ни было, в результате скандала руководитель вуза лишился своей должности, а также статуса сторонника в партии «Единая Россия».