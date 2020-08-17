В Воронеже умерла четырехмесячная девочка, сбитая водителем-лихачом

Через мгновение "пятерка" собьет коляску. Девочка, лежавшая в ней, умрет от травм через двое суток. Фото: кадр с видео

Стало известно, что умерла в больнице четырехмесячная девочка, сбитая лихачом на «пятерке». Оказалось, что случилось это еще в субботу, 15 августа.

Напомним, ДТП случилось 13 августа в 21.17 на улице Ворошилова, в месте, называемом в народе «круг у самолета». 38-летняя женщина перебегала дорогу с коляской, в которой лежала малышка. При том, что «зебры» там не было. Коляска попала под летящую с явным превышением скорости «пятерку». Жуткое ДТП попало на видео.

Водитель «Жигулей» сбежал с места ДТП, но его вскоре поймали. На видео он покаянно рассуждал, что готов помогать ребенку, пока тому не исполнится 18 лет. Теперь его слова, и так пустые, и вовсе потеряли всякий смысл. В свое оправдание 34-летний воронежец сказал, что забыл дома капли для носа (а у него якобы затруднено дыхание), потому так и гнал машину. Видимо, или забывчивость у него хроническая, или другие поводы были, однако против фактов, как говорится, не попрешь, - за ним числится 45 нарушений ПДД, 44 из них - именно превышение скорости.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили в отношении водителя уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ. Теперь, скорее всего его действия переквалифицируют по более «тяжелой» части 4 статьи 264-й «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека с оставлением места его совершения». В этом случае 34-летнему воронежцу будет грозить уже от 5 до 12 лет тюрьмы.