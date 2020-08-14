В Воронеже появилось видео момента, когда «пятерка» сносит коляску с 4-месячной девочкой

Через мгновение машина собьет коляску. Фото: кадр с видео

Появилось видео жуткого ДТП на улице Ворошилова. На нем заметно, что женщина с коляской перебегает дорогу не по «зебре». Навстречу ей мчится «пятерка». Машина сбивает коляску, женщина хватается за голову.

Напомним, в коляске, которую везла 38-летняя женщина, был четырехмесячный ребенок. Раненую малышку отвезли в больницу. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Место ДТП после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Коляска осталась почти цела, а вот девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

34-летний водитель «пятерки» с места ДТП скрылся, но вскоре его нашли. Он рассказал свою версию обстоятельств аварии:

- Я выехал из дома. Потом вспомнил, что забыл там капли для носа (у меня проблемы с дыханием). Решил вернуться, стал спешить. На повороте не справился с управлением, меня занесло на бордюр. Девушку в тот момент я не видел. От бордюра машину отрикошетило. Увидел, что девушка убегает с бордюра, и столкнулся с ней. Уехал с места ДТП, потому что был в состоянии аффекта. Все сделаю для ребенка, лишь бы меня простили. Всегда осуждал людей, покидающих место аварии. А теперь сам сделал это…

Стоит добавить, что, по сведениям полиции, за этим 34-летнем водителем, жителем Воронежа, числятся 45 нарушений правил дорожного движения. 44 из них – это превышение скорости.