В Воронеже разыскивают водителя, который на «зебре» сбил маму с младенцем в коляске

фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже разыскивают водителя, который наехал на коляску с младенцем. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел 13 августа в 21.20 на пешеходном переходе на улице Ворошилова. Машина двигалась со стороны Матросова в направлении улицы Летчика Колесниченко. А 38-летняя мама с коляской пересекала улицу по «зебре» справа налево. Водитель задел коляску и скрылся с места происшествия. Четырехмесячного малыша с телесными повреждениями доставили в больницу.

Правоохранители начали проверку, работают над установлением личности виновника ДТП и его задержанием.