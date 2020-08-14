В Воронеже нашли водителя, сбившего коляску с младенцем

Фото с места происшествия. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже полицейские нашли водителя, который сбил коляску с младенцем. Напомним, это случилось вечером 13 августа на улице Ворошилова. 38-летняя мама с четырехмесячным ребенком переходила дорогу, когда на них наехала машина. Водитель скрылся с места ДТП, а травмированного малыша забрали в больницу.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, за рулем ВАЗ-2105 находился 34-летний местный житель. Мужчину доставили в городской отдел полиции №2, где он дал признательные показания. Водитель пояснил, что пытался уйти от столкновения с другой машиной, поэтому и сбил коляску. Сейчас воронежца отправили на медицинское освидетельствование.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выяснили, что только за последний год этот мужчина 45 раз нарушил правила дорожного движения, 44 из которых - превысил скорость. Полиция продолжает проверку по факту случившегося.