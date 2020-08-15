В Воронеже на водителя, сбившего коляску с малышкой, завели уголовное дело

Машина гнала на большой скорости, женщина переходила дорогу в неположенном месте, а в результате четырехмесячная девочка получила тяжелейшие травмы. Фото: кадр с видео

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по поводу ДТП на улице Ворошилова. Напомним, там 13 августа в 21.17 34-летний воронежец на своей «пятерке» превысил скорость и сбил коляску с четырехлетней малышкой. Ее перевозила через дорогу 38-летняя женщина, также нарушавшая правила, так как перебегала в месте, где не было пешеходного перехода. Врачи оценивают состояние пострадавшего ребенка как крайне тяжелое.

Водитель уехал с места ДТП, однако вскоре его все равно достаточно быстро задержали. Он заявил, что в тот вечер, выехав из дома, вспомнил, что забыл дома капли для носа (якобы у него были проблемы с дыханием). Потому и торопился. С места аварии уехал, якобы находясь в состоянии аффекта. На словах он раскаялся и заявил, что готов всячески помогать пострадавшему ребенку, лишь бы его простили.

Мужчина будет отвечать перед судом по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека с оставлением места его совершения». Ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо от трех до семи лет лишения свободы. Расследование дела находится на контроле у руководителя регионального следственного управления СК.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".