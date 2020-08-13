Бывший вице-мэр Воронежа останется под домашним арестом до середины осени

За решеткой Алексей Антиликаторов пока находился только во время решения о мере пресечения. Фото: предоставлено Ленинским районным судом.

В Ленинском районном суде еще раз продлили домашний арест бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова. Отвечать перед судом он будет по делу о взятке в 1,5 миллиона рублей. Теперь уже до 17 октября Антиликаторов может выходить на улицу только на два часа для прогулки. При том дышать свежим воздухом ему разрешили только рядом с домом.

Напомним, Алексея Антиликаторова задержали по подозрению в получении взятки в марте 2020 года. В ту пору он был главой Агентства инноваций и развития (АИР). Вменялись в вину Антиликаторову события апреля 2018 года, когда он еще был вице-мэром.

Тогда, по версии следствия, один из бизнесменов передал крупному чиновнику 1,5 миллиона за размещение ярмарки «Купеческая» на проспекте Патриотов. Не напрямую. Посредником , по данным следствия, выступил другой вице-мэр Сергей Курило. В итоге бизнесмен получил то, что хотел.

При этом Антиликаторов спорил не в целом с обвинением, а с инкримируемой суммой взятки. Он утверждал, что брал только 750 тысяч рублей, и готов эту сумму вернуть. После разразившегося скандала должности директора АИР Алексей Антиликаторов, естественно, лишился.