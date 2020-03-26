2020-03-26T12:29:00+03:00
Общество

Подозреваемый во взятке Алексей Антиликаторов оставил пост директора воронежского Агентства инноваций и развития

Хотя правоохранителей он интересует как бывший замглавы мэрии
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пока «исполняющего обязанности» в АИР не назначилиПока «исполняющего обязанности» в АИР не назначилиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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25 марта Алексей Антиликаторов оставил своей пост регионального Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР). В учреждении «КП-Воронеж» подтвердили: из департамента экономического развития пришел приказ о том, что Алексей Антиликаторов складывает свои полномочия. По «собственному желанию».

Напомним чиновник признал, что получил от Сергея Курило 750 тысяч рублей и готов вернуть эти деньги. После этого его отпустили под домашний арест.Алексея Антиликаторова проверяют как бывшего замглавы администрации Воронежа. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2018 года тогда еще вице-мэр при посредничестве коллеги Сергея Курило, занимавщегося стратегическим планированием, экономикой и финансами, получил 1,5 млн рублей от директора ООО «ФРЕГАТ». Он, предположительно, помогал в выделении земельных участков под организацию ярмарки.

Пока «исполняющего обязанности» в АИР не назначили, каждый из заместителей директора, всего их трое, продолжает курировать свое направление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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