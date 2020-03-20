Подозреваемый во взятке бывший вице-мэр Воронежа признал, что получил 750 тысяч рублей от коллеги

20 Март 2020 2020-03-20T17:56:47+03:00

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Алексей Антиликаторов признал, что получил от Сергея Курило 750 тысяч рублей и готов вернуть эти деньги. Об этом стало известно 20 марта в Ленинском районном суде во время рассмотрения ходатайства следователя об избрании чиновнику меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, Алексея Антиликаторова проверяют не как директора регионального Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР), а как бывшего замглавы администрации Воронежа. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

- По результатам рассмотрения ходатайства суд, с учетом всех обстоятельств, принял решение об избрании подозреваемому Алексею Антиликаторову меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца по 17 мая 2020 года включительно, - отметили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в апреле 2018 года тогда еще вице-мэр при посредничестве коллеги Сергея Курило, занимавщегося стратегическим планированием, экономикой и финансами, получил 1,5 млн рублей от директора ООО «ФРЕГАТ». Он, предположительно, помогал в выделении земельных участков под организацию ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU