Воронежский губернатор еще на два дня продлил режим самоизоляции

3 Июль 2020 2020-07-03T16:44:47+03:00

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Губернатор Александр Гусев еще на два дня продлили в регионе режим самоизоляции - теперь ограничения действуют до 7 июля включительно.

Напомним, с 30 июня региональные власти значительно ослабили режим самоизоляции. Они разрешили открывать кафе и ресторанам летние веранды или организовать выносные столики с соблюдением социальной дистанции, возобновляют работу фитнес-центры и учреждения спорта при максимальной загрузке в 25%, открыли парки и дали возможность заниматься физкультурой на открытом воздухе, возобновили соревнования, но без зрителей. Сегодня открылся океанариуем. Отменили обязательную самоизоляцию для прибывших из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Напомним, режим обязательной самоизоляции ввели в Воронежской области 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU