Власти Воронежской области ввели всеобщий режим самоизоляции в регионе

В Воронежской области до особого распоряжения ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Гусев 31 марта. Жителям региона запретили выходить из дома без острой необходимости.

Так, согласно указу, лица старше 65 лет, а также граждане с рядом хронических заболеваний должны соблюдать режим самоизоляции. Все остальные жители Воронежской области также обязаны не покидать дом, за исключением случаев по оказанию экстренной медпомощи и угрозы жизни и здоровью, следования к месту работы, приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости. Посещение торговых объектов, вынос мусора разрешены один раз в сутки. Выгул животных - в 100 метрах от дома.

Режим самоизоляции не распространяется на сотрудников предприятий, чье нахождение на рабочем месте является критически важным в текущей эпидобстановке.

Муниципалитеты и правительство Воронежской области будут ежедневно собирать информацию о людях, прибывших в регион после 1 марта и/или более шести месяцев не проживавших на территории региона.

Помимо ТЦ и ТРЦ до особого распоряжения прекращают работу супермаркеты, аутлет-центры, ярмарки, рынки и пр. Исключением станут только места продажи продуктов питания и товаров первой необходимости. Кроме того, закрываются гостиницы, отели, хостелы и пр. Запрещается сдача в аренду жилых помещений. Прекращают работу салоны красоты, СПА, массажные салоны, солярии, бани, саун и другие подобные объекты.

Плановый прием в частных медорганизациях и ветеринарных клиниках приостановлен до 5 апреля включительно. Оказывать помощь будут только по экстренным ситуациям.

Передвижение на личном транспорте разрешено - до торговых объектов, работы, для помощи близким, которым нужен уход и медпомощь. Въезд и выезд в регион не закрываются. Общественный транспорт и такси продолжат работу.

Кроме того, в области запускается единая горячая линия всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей изоляции: +74732100461.

Накануне такой режим ввели в Курской и Липецких областях. Людям запретили выходить из дома без крайней необходимости. Губернатор Белгородской области также подписал постановление о режиме самоизоляции в регионе, однако он носит не обязательный, а рекомендательный характер.

Напомним, 34 воронежца остаются в стационарах из-за подозрения на коронавирус. Диагноз COVID-19 подтвержден у восьми жителей области, двух из которых выписали. На дому наблюдаются 2 326 человек.