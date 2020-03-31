2020-03-31T13:37:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Передвижение по Воронежу на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Власти разъяснили, как ездить по городу во время режима всеобщей самоизоляции
Юрий КОЗЛОВ
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Увеселительные поездки на машине запрещены.Увеселительные поездки на машине запрещены.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После принятия губернатором Воронежской области Александром Гусевым решения о введении режима всеобщей самоизоляции возник вопрос, а как быть с личным транспортом. Мы выяснили, куда можно выезжать на своей машине и куда нельзя.

Полного запрета на использование личных автомобилей не вводится. Однако нельзя просто так покататься по городу. Использовать машину можно в двух случаях. Первый – это поездки на работу и обратно. Второй – нужно отправиться в продуктовый магазин и аптеку. Третий - нужно отвезти продукты и (или) лекарства для помощи близким, которым нужен уход и медпомощь. Также пока никто не запрещал поездки на такси. Общественный транспорт также продолжит работать.

- Границы города закрыты не будут, чтобы люди могли вернуться домой, тем не менее, призываю всех и каждого уже сейчас минимизировать любые поездки без крайней необходимости, - заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Въезд и выезд в Воронеж разрешен для всех видов транспорта. Запретить его может только президент. А Владимир Путин пока соответствующий правовой акт не подписывал.

В Воронежской области запускается единая горячая линия всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции депутаты на федеральном уровне планируют ввести штрафы для физических лиц от 500 до 15 тысяч рублей. В Госдуму уже внесли соответствующие поправки в административный кодекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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