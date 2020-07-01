Открыли фитнес-клубы, веранды, кафе и гостиницы: в Воронежской области ослабили ограничения по коронавирусу

1 Июль 2020 2020-07-01T15:39:00+03:00

На летних верандах столики должно быть либо разделены перегородками, либо находиться на расстоянии не ближе 1,5 метров друг от друга. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Также теперь можно проводить спортивные соревнования, снова заработали зоопарк и океанариум

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о значительном ослаблении режима самоизоляции.

Согласно этому документу, теперь разрешили открыть летние веранды и террасы в предприятиях общепита. Одно условие – между столиками должны быть расставлены перегородки либо должно соблюдаться расстояние от 1,5 метров.

Кроме того, дали «зеленый свет» на работу фитнес-центров и спортивных объектов. Но и здесь сохраняется ограничение – они должны быть загружены не больше, чем на 25 процентов от пропускной способности. И должны проходить только индивидуальные занятия. Разрешили заниматься спортом на свежем воздухе на открытых уличных площадках и стадионах. Ранее были разрешены только пробежки. Теперь могут начать тренироваться сборные команды, профессиональные спортклубы и организации по спортподготовке.

Возобновляются соревнования по игровым видам спорта (правда, без зрителей). Отметим, что чемпионаты по футболу и хоккею, где участвуют воронежские команды, на данный момент завершены. Однако ХК «Буран» долго не мог провести полноценный подготовительный сбор. Теперь такая возможность есть.

А еще открываются зоопарк и океанариум, и снова заработают гостиницы. Также отменяется требование самоизоляции для людей, приехавших в Воронежскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Напомним, по данным на 1 июля, коронавирусом заразились 7754 жителя Воронежской области. 4326 из них выздоровели, 47 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU