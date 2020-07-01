2020-07-01T15:39:00+03:00
Общество

Открыли фитнес-клубы, веранды, кафе и гостиницы: в Воронежской области ослабили ограничения по коронавирусу

Также теперь можно проводить спортивные соревнования, снова заработали зоопарк и океанариум
Юрий КОЗЛОВ
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На летних верандах столики должно быть либо разделены перегородками, либо находиться на расстоянии не ближе 1,5 метров друг от друга.На летних верандах столики должно быть либо разделены перегородками, либо находиться на расстоянии не ближе 1,5 метров друг от друга.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о значительном ослаблении режима самоизоляции.

Согласно этому документу, теперь разрешили открыть летние веранды и террасы в предприятиях общепита. Одно условие – между столиками должны быть расставлены перегородки либо должно соблюдаться расстояние от 1,5 метров.

Кроме того, дали «зеленый свет» на работу фитнес-центров и спортивных объектов. Но и здесь сохраняется ограничение – они должны быть загружены не больше, чем на 25 процентов от пропускной способности. И должны проходить только индивидуальные занятия. Разрешили заниматься спортом на свежем воздухе на открытых уличных площадках и стадионах. Ранее были разрешены только пробежки. Теперь могут начать тренироваться сборные команды, профессиональные спортклубы и организации по спортподготовке.

Возобновляются соревнования по игровым видам спорта (правда, без зрителей). Отметим, что чемпионаты по футболу и хоккею, где участвуют воронежские команды, на данный момент завершены. Однако ХК «Буран» долго не мог провести полноценный подготовительный сбор. Теперь такая возможность есть.

А еще открываются зоопарк и океанариум, и снова заработают гостиницы. Также отменяется требование самоизоляции для людей, приехавших в Воронежскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Напомним, по данным на 1 июля, коронавирусом заразились 7754 жителя Воронежской области. 4326 из них выздоровели, 47 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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