Открыли фитнес-клубы, веранды, кафе и гостиницы: в Воронежской области ослабили ограничения по коронавирусу
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о значительном ослаблении режима самоизоляции.
Согласно этому документу, теперь разрешили открыть летние веранды и террасы в предприятиях общепита. Одно условие – между столиками должны быть расставлены перегородки либо должно соблюдаться расстояние от 1,5 метров.
Кроме того, дали «зеленый свет» на работу фитнес-центров и спортивных объектов. Но и здесь сохраняется ограничение – они должны быть загружены не больше, чем на 25 процентов от пропускной способности. И должны проходить только индивидуальные занятия. Разрешили заниматься спортом на свежем воздухе на открытых уличных площадках и стадионах. Ранее были разрешены только пробежки. Теперь могут начать тренироваться сборные команды, профессиональные спортклубы и организации по спортподготовке.
Возобновляются соревнования по игровым видам спорта (правда, без зрителей). Отметим, что чемпионаты по футболу и хоккею, где участвуют воронежские команды, на данный момент завершены. Однако ХК «Буран» долго не мог провести полноценный подготовительный сбор. Теперь такая возможность есть.
А еще открываются зоопарк и океанариум, и снова заработают гостиницы. Также отменяется требование самоизоляции для людей, приехавших в Воронежскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Напомним, по данным на 1 июля, коронавирусом заразились 7754 жителя Воронежской области. 4326 из них выздоровели, 47 умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU