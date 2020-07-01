Еще три жителя Воронежской области умерли от коронавируса

1 Июль 2020 2020-07-01T11:20:46+03:00

Всех спасти не удается, но число выздоровевших за последние сутки превысило число госпитализированных почти вдвое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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О новых смертях от коронавируса рассказали областные власти. От этой болезни умерли еще трое. Теперь жертв вируса стало 47. Ни возраст, ни пол жертв коронавируса по неясной причине давно уже не раскрывают. Такие сведения вроде бы врачебной тайны не составляют.

Напомним, что за последние сутки была и хорошая новость – 217 человек выздоровели, в то время как госпитализированы были 116. На данный момент коронавирус диагностировали у 7754 жителей Воронежской области. 4326 из них уже победили эту заразу, их выписали из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU