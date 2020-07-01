В Воронежской области число свободных коек для больных коронавирусом резко сократилось

1 Июль 2020 2020-07-01T11:06:41+03:00

Свободных коек временно стало меньше, но скоро их число значительно вырастет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это временно: с вводом в эксплуатацию новой инфекционной больницы перепрофилированные отделения других медучреждений возвращаются к нормальной работе

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В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили новые данные по показателям, определяющим возможность начала второго этапа снятия ограничений.

Коэффициент распространения инфекции теперь равен 0,92, сутки назад был хуже – 0,95. Напомним, норма – 0,8. Сократилось количество свободных коек. Их было 40,4 процента, стало 34,8% при норме 50%. Областные власти объясняют резкое снижение этой цифры тем, что больницы, перепрофилированные под лечение коронавируса, возвращаются к нормальной работе. Когда на полную мощь будет задействована открытая новая инфекционная больница на улице Ростовской, свободных коек станет значительно больше.

По-прежнему все в порядке с тестированием – сутки назад 196,6 на 100 тысяч населения, теперь еще больше 200,4.

И что особенно радует, за последние сутки число выписавшихся из больниц гораздо выше новых госпитализированных – 217 против 116. Напомним, на данный момент заболевших коронавирусом в Воронежской области 7754. Вылечились 4326 наших земляков, умерли 44 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU