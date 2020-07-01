2020-07-01T09:23:26+03:00
Общество

В Воронежской области на утро 1 июля коронавирус подтвержден еще у 166 человек

Всего больных стало 7754
Юрий КОЗЛОВ
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Число больных коронавирусом в Воронежской области приближается к 8 тысячам.Число больных коронавирусом в Воронежской области приближается к 8 тысячам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Областной оперативный штаб сообщил о том, что на утро 1 июля стало известно о заражении коронавирусом еще 166 наших земляков. Цифра по-прежнему тревожная, но радует, что она неуклонно снижается. Напомним, 30 июня новых больных было 179, а еще совсем недавно за сутки заражались по 200 человек и больше. Всего же опасный вирус обнаружили уже у 7754 наших земляков.

По данным на 30 июня, вылечились от коронавируса 4286 жителей Воронежской области. Страшная болезнь унесла жизни 44 наших земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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