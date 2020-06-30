В Воронеже к 30 июня еще 179 человек заразились коронавирусом

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:37:45+03:00

С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 7588 жителей региона

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Утром 30 июня оперштаб по борьбе с коронавирусной сообщил о новых случая заражения COVID-19. Заболели 179 человек. Таким образом, с начала пандемии коронавирус диагностировали у 7588 жителей региона. Напомним, всего зафиксирован 41 летальный случай.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области пока без значительных изменений. Коэффициент распространения инфекции 0,95 (при норме 0,8), накануне он был 0,96. Свободный коечный фонд для лечения Covid-19: 40,4% (при норме 50%). Тестирование на 100 тыс. жителей: 196,6 (при норме 90).

ИСТОЧНИК KP.RU