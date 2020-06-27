26 июня в Воронежской области зафиксировали 41-ю смерть от коронавируса

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:31:10+03:00

Это второй случай за прошедшие сутки

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26 июня управление Роспотребнадзора по Воронежской области сообщило о 41-й смерти от коронавируса. Это второй случай за прошедшие сутки.

Ежедневно в регионе фиксируют две сотни новых заболевших COVID-19. Показатель заболеваемости составляет 294,09 случаев на 100 тысяч населения. Случаи коронавируса зарегистрированы во всех административных образованиях области. Поэтому власти продлили режим самоизоляции до 5 июля.

За весь период проведения лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции проведено 244349 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU