В Воронежской области снова продлили режим самоизоляции
Губернатор Воронежской области Александр Гусев еще на неделю продлил в регионе режим самоизоляции. Ограничения в связи с эпидемией коронавируса будут действовать, как минимум, по 5 июля.
Переходить ко второму этапу снятия ограничений не позволяют показатели: в регионе слишком маленький резерв коек в больницах и довольно высокий коэффициент распространения инфекции.
Тем не менее, накануне глава региона заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом. Кроме того, показатели резко улучшатся после введения в эксплуатацию новой инфекционной больницы, открытие которой намечено на 29 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU