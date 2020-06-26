В Воронежской области снова продлили режим самоизоляции

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:30:48+03:00

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев еще на неделю продлил в регионе режим самоизоляции. Ограничения в связи с эпидемией коронавируса будут действовать, как минимум, по 5 июля.

Переходить ко второму этапу снятия ограничений не позволяют показатели: в регионе слишком маленький резерв коек в больницах и довольно высокий коэффициент распространения инфекции.

Тем не менее, накануне глава региона заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом. Кроме того, показатели резко улучшатся после введения в эксплуатацию новой инфекционной больницы, открытие которой намечено на 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU