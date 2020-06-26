Новую воронежскую инфекционную больницу поставили на кадастровый учет
Во вторник, 23 июня в воронежское управление Росреестра поступил пакет документов на 13 корпусов новой инфекционной больницы, построенной Министерством обороны на Ростовской, 90. А 25 числа объект недвижимости поставили на кадастровый учет.
- Общая площадь 1-этажного здания составила более десяти тысяч квадратных метров и рассчитана на 200 мест, - рассказала Елена Перегудова, руководитель Управления Росреестра по Воронежской области. - Перед Управлением стояла задача в кратчайшие сроки провести все необходимые учетно-регистрационные действия. Инфекционная больница – важный социальный объект для Воронежской области. Учитывая это, мы приняли все необходимые меры для максимального сокращения сроков постановки объекта на кадастровый учет и регистрации прав.
Напомним, строительство быстровозводимой больницы по решению Владимира Путина началось в Воронеже 25 апреля. К этому моменту она практически готова, в корпуса завозят оборудование. Открытие запланировано на 29 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU