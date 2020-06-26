2020-06-26T17:32:37+03:00
Общество

Новую воронежскую инфекционную больницу поставили на кадастровый учет

Документы оформили за два дня
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта правительства Воронежской областиФото с сайта правительства Воронежской области
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Во вторник, 23 июня в воронежское управление Росреестра поступил пакет документов на 13 корпусов новой инфекционной больницы, построенной Министерством обороны на Ростовской, 90. А 25 числа объект недвижимости поставили на кадастровый учет.

- Общая площадь 1-этажного здания составила более десяти тысяч квадратных метров и рассчитана на 200 мест, - рассказала Елена Перегудова, руководитель Управления Росреестра по Воронежской области. - Перед Управлением стояла задача в кратчайшие сроки провести все необходимые учетно-регистрационные действия. Инфекционная больница – важный социальный объект для Воронежской области. Учитывая это, мы приняли все необходимые меры для максимального сокращения сроков постановки объекта на кадастровый учет и регистрации прав.

Напомним, строительство быстровозводимой больницы по решению Владимира Путина началось в Воронеже 25 апреля. К этому моменту она практически готова, в корпуса завозят оборудование. Открытие запланировано на 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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