В Воронежской области 26 июня выздоровело еще 109 человек после коронавируса

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:14:41+03:00

Однако в целом показатели по ситуации с заболеванием в регионе не соответствуют норме

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На официальном портале «СтопКоронавирус» появилась информация о новых выздоровевших: 26 июня в Воронежской области выписали 109 человек. То есть общее число человек, победивших COVID-19, составило 4174.

В то же время 26 июня официально подтвердили заражение новым коронавирусом 193 человек. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в нашем регионе достигло 6846.

Что касается показателей, определяющих возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, то 26 июня коэффициент распространения инфекции: 0,98 (норма 0,8).

Свободный коечный фонд для лечения Covid-19: 38,6% (норма 50%). Ситуация по этому пункту должна улучшиться с вводом в эксплуатацию нового многофункционального медцентра 29 июня. На сегодняшний день готовность объекта на Ростовской - 99,9%.

Опять же нет проблем с тестированием на 100 тысяч жителей: 210,3 (норма 90).

ИСТОЧНИК KP.RU