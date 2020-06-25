2020-06-25T20:10:14+03:00
Общество

В Воронеже на ИВЛ находятся 36 больных с коронавирусом

Еще 1176 пациентов обеспечили кислородной поддержкой
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня в правительстве области на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом рассказали, что ситуация с COVID-19 у нас стабилизируется. Как отметил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, с 18 по 24 июня отмечается стабилизация темпов ежедневного прироста заболеваемости. Так, общее число заболевших по области составляет 6653, в том числе 196 на 25 июня. Уже довольно ощутимая часть в этой невеселой статистике приходится на медиков - за все время коронавирус нашли у 1185 человек. Умерли всего 39.

По данным руководителя департамента здравоохранения области Александра Щукина, сейчас в стационарах находятся 2182 человека. Из них на кислородной поддержке - 1176 пациентов, на ИВЛ - 36. За последние сутки госпитализированы 64, выписаны 80.

- По коэффициенту распространения инфекции в регионе наблюдается положительная динамика, на протяжении последних десяти дней он не превышает единицу. Высоким остается и показатель тестирования населения, он позволяет выявлять более 32% бессимптомных носителей инфекции. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID -19 в настоящее время стабилизируется, окончательные выводы можно будет сделать, при стабильном снижении заболеваемости, на протяжении 14 дней, - сообщил Игорь Механтьев.

Похоже, по словам губернатор, в скором времени стоит ждать смягчения ограничений:

- Нам необходимо в ближайшее время принять решение о работе новых объектов экономики и здравоохранения. У нас появляются новые возможности для госпитализации с учетом ввода нового многофункционального медицинского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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