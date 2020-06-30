2020-06-30T11:03:02+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Воронежской области от коронавируса умерли 3 человека и вылечились 52

Число скончавшихся выросло до 44 человек
Ярослав ИВАНОВ
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области опубликовал свежую статистику по заболеванию в регионе.

За сутки произошел существенный прирост летальных случаев: от осложнений COVID-19 скончалось три пациента. Таким образом, по состоянию на 30 июня, в Воронежской области умерли 44 человека.

Выздоровели после коронавируса за сутки 52 человека. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 смогли побороть 4286 воронежцев.

Напомним, всего с начала наблюдений а регионе диагностировали 7588 случаев заболевания ковидом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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