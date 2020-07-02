Воронежский океанариум открывается после карантина 3 июля

2 Июль 2020 2020-07-02T16:23:07+03:00

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После трехмесячного перерыва, согласно указу губернатора о послаблении ограничительного режима, открывается Воронежский океанариум. Он распахнёт свои двери для посетителей 3 июля.

- У нас соблюдаются все необходимые требования для безопасного посещения: несколько раз в день проводятся уборки, все контактные поверхности дезинфицируются. Перед началом и в течение рабочего дня проводится медосмотр сотрудников, они работают в масках. По всей территории океанариума установлены санитайзеры, - отметили в океанариуме. - Не забудьте взять с собой маску и помните про соблюдение дистанции 1,5 м от других посетителей. Наши животные ждут гостей, они очень соскучились по общению!

Напомним, в коллекции океанариума более 300 видов рыб и других животных – рептилий, млекопитающих, беспозвоночных и птиц. И за время карантина в океанариуме случился настоящий бэби-бум. Четверо детенышей родилось у пары енотов, у носух - трое, у пары хохлатых мангобеев появилась на свет малышка.

Океанариум будет работать до 21.00. По понедельникам с 14.00, в остальные дни недели - с 10 утра. Для детей до 4 лет вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU