За сутки в Воронежской области зарегистрировали 188 новых случаев коронавируса
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на утро 28 июня в регионе зарегистрировали 188 новых случаев заражения. Всего же с начала эпидемии в области заболели 7224 человека. 41 пациент умер от осложнений коронавируса.
Накануне выздоровели 46 человек, и количество победивших болезнь достигло 4220 человек. Напомним, с начала пандемии в Воронежской области зафиксировано 7036 заболевших COVID-19.
Показатели, допускающие переход ко второму этапу снятия ограничений, пока не идеальны. Поэтому режим самоизоляции продлили до 5 июля. Тем не менее, губернатор счел возможным открыть парки и скверы и разрешить работу салонов красоты.
ИСТОЧНИК KP.RU