2020-06-28T09:31:44+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Воронежской области зарегистрировали 188 новых случаев коронавируса

Теперь в регионе 7224 зараженных
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Юлии ПыхаловойФото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
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Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на утро 28 июня в регионе зарегистрировали 188 новых случаев заражения. Всего же с начала эпидемии в области заболели 7224 человека. 41 пациент умер от осложнений коронавируса.

Накануне выздоровели 46 человек, и количество победивших болезнь достигло 4220 человек. Напомним, с начала пандемии в Воронежской области зафиксировано 7036 заболевших COVID-19.

Показатели, допускающие переход ко второму этапу снятия ограничений, пока не идеальны. Поэтому режим самоизоляции продлили до 5 июля. Тем не менее, губернатор счел возможным открыть парки и скверы и разрешить работу салонов красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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