С 29 июня в Воронеже заработают фонтаны

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:33:52+03:00

А в открывшихся парках начнут продавать прохладительные напитки и мороженое

Изменить размер текста: A A

В связи с разрешенными губернатором Александром Гусевым послаблениями режима самоизоляции, с 27 июня в Воронеже официально откроются для посещений парки и скверы. В них начнут торговлю из павильонов продуктами и напитками на вынос. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Кроме того, на понедельник, 29 июня рабочие запланировали пробный запуск городских фонтанов. Наконец-то воронежцы смогут увидеть и оценить новые фонтаны на Площади Победы.

Напомним, режим самоизоляции решением губернатора Воронежской области продлен еще на неделю, до 5 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU