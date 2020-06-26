2020-06-26T19:33:52+03:00
Общество

С 29 июня в Воронеже заработают фонтаны

А в открывшихся парках начнут продавать прохладительные напитки и мороженое
Елена ФЕДЯШЕВА
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Наконец-то, воронежцы смогут увидеть и оценить новые фонтаны Площади Победы.Наконец-то, воронежцы смогут увидеть и оценить новые фонтаны Площади Победы.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В связи с разрешенными губернатором Александром Гусевым послаблениями режима самоизоляции, с 27 июня в Воронеже официально откроются для посещений парки и скверы. В них начнут торговлю из павильонов продуктами и напитками на вынос. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Кроме того, на понедельник, 29 июня рабочие запланировали пробный запуск городских фонтанов. Наконец-то воронежцы смогут увидеть и оценить новые фонтаны на Площади Победы.

Напомним, режим самоизоляции решением губернатора Воронежской области продлен еще на неделю, до 5 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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