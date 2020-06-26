С 29 июня в Воронеже заработают фонтаны
В связи с разрешенными губернатором Александром Гусевым послаблениями режима самоизоляции, с 27 июня в Воронеже официально откроются для посещений парки и скверы. В них начнут торговлю из павильонов продуктами и напитками на вынос. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Кроме того, на понедельник, 29 июня рабочие запланировали пробный запуск городских фонтанов. Наконец-то воронежцы смогут увидеть и оценить новые фонтаны на Площади Победы.
Напомним, режим самоизоляции решением губернатора Воронежской области продлен еще на неделю, до 5 июля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU