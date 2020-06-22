В Воронеже пострадавшую в ДТП с полицейским женщину перевели из реанимации

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:21:41+03:00

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Одну из женщин, пострадавших в ДТП на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской, перевели из реанимации, ее состояние удовлетворительное. Об этом «КП-Воронеж» 22 июня сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Вместе с тем другая пострадавшая продолжает находиться в реанимации, ее состояние средней тяжести.

9 июня около 19.20 «Тойота», за рулем которой был полицейский, на большой скорости вылетела на тротуар и сбила насмерть 42-летнего воронежца Дмитрия Журавлева, инженера связи, возвращавшегося домой с работы. Также серьезно пострадали две жительницы Воронежа 42 лет и 71 года.

Момент ДТП попал сразу на два видео. По одному вина полицейского очевидна, по другому можно разглядеть, что ему помешала машина, выехавшая на встречную полосу.

Пока же 24-летнего участкового отправили под домашний арест – до 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU